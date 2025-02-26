Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия возвратится к положению сырьевого придатка, только теперь США?

Россия возвратится к положению сырьевого придатка, только теперь США?

Отмена санкций близко.По крайней мере, создается такое впечатление.Вот уже и Трамп сказал, что "антироссийские санкции могут быть сняты в какой-то момент, но пока этого не произошло".

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