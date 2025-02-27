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Светлана Лобода показала фото в обнажающем грудь платье

Светлана Лобода показала фото в обнажающем грудь платье

Украинская певица Светлана Лобода показала фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона подписчиков.

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