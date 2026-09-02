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«Наша кровь самая дешёвая на планете?». Фёдоров открывает свою оружейную компанию для высокотехнологичного убийства русских людей

Бывший министр обороны Украины и бывший министр её цифровой трансформации Михаил Фёдоров объявил о создании собственной компании по производству военных технологий.

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