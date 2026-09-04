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Хвостики ждут помощи. Приют "Кошкин дом" приглашает на День города в парк "Изумрудный"

Хвостики ждут помощи. Приют "Кошкин дом" приглашает на День города в парк "Изумрудный"

На праздничной площадке можно принять участие в добрых акциях, чтобы помочь котикам В субботу, 5 сентября, в парке "Изумрудный" в День города Барнаула будет работать площадка приюта "Кошкин дом".

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