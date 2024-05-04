В Минобороны отчитались об уничтожении четырех американских ракет ATACMS над Крымом

Ведомство не уточнило время, когда именно работали силы ПВОВ ночь на 4 мая была пресечена попытка Киева совершить атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации.
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