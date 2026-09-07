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Новости Тамбова

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Россияне стали чаще доверять фишинговым письмам от имени госорганов

Россияне стали чаще доверять фишинговым письмам от имени госорганов

Аналитики МегаФона и «Лаборатории Касперского» проанализировали статистику* тренировочных фишинговых рассылок за последние несколько лет*.

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