В Норвегии убивают оленей за побег в Россию

Лариса Овчинникова

Дикая, безнравственная страна, где в силу каких то там традиций вполне реально насиловать собственных детей. Что им убийство животных? Но с другой стороны их уровень жизни в 1000 раз выше чем в России. Маленькая северная страна, мох до олени! Вот и начинаешь задумываться, если с совестью наших властей все было в порядке, как бы мы жили в нашей богатейшей стране мира! Вот и задумайтесь кого Бог любит больше - этих насильников и убийц или нас таких "святых"?😪