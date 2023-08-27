В Норвегии забили 42 домашних оленей, которые пересекли границу с РФ и паслись в заповеднике «Пасевик» в Мурманской области.
В Норвегии убивают оленей за побег в Россию
Комментарии
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Александр Sh
какие же, всё таки, он и геи, эти ропейцы...
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13 час.
Лариса Овчинникова
Дикая, безнравственная страна, где в силу каких то там традиций вполне реально насиловать собственных детей. Что им убийство животных? Но с другой стороны их уровень жизни в 1000 раз выше чем в России. Маленькая северная страна, мох до олени! Вот и начинаешь задумываться, если с совестью наших властей все было в порядке, как бы мы жили в нашей богатейшей стране мира! Вот и задумайтесь кого Бог любит больше - этих насильников и убийц или нас таких "святых"?😪
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7 час.
Alex Немо
А вдруг им в России какие электронные импланты шпиёнские установили. Не, только забивать. А когда кончаться, то будут обвинять Россию в истреблении оленей и требовать у России генофонд для восстановления. Ну словом всё как всегда - если что обвиняй русских, пройдёт по любому.
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3 час.
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