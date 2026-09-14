Фестиваль «Антон тут рядом» в Петербурге собрал 9,3 млн рублей

Благотворительный музыкальный фестиваль фонда «Антон тут рядом» в Севкабель Порту посетили семь тысяч человек, а сборы от билетов и пожертвований составили 9,3 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Во Владивостоке о...
- ЕМ Почему иностранцы...
- Новая жизнь округ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым