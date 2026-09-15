Российские военные поразили в порту Южный ж/д состав с грузом для ВСУ

Железнодорожный состав, перевозивший грузы для ВСУ, поразили ВС России в момент погрузки в порту «Южный», сообщает 15 сентября пресс-служба Минобороны РФ.
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