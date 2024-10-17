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Спички - не игрушка

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В Туле за организацию незаконной миграции задержаны высокопоставленные сотрудники полиции

В Туле за организацию незаконной миграции задержаны высокопоставленные сотрудники полиции

В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Тульской области следователями регионального СУ СК России при оперативном сопровождении УФСБ России по Тульской области задержаны заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Тульской области и начальник УКОН УМВД России по Тульской области.

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