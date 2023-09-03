Всё готово к обвалу, а триггер применение ТЯО?

АС

Анатолий Страхов

Статья странная. Зачем Западу так нужен удар России тактическим ядерным оружием? Чтобы обвинить Россию во всех бедах -утверждается в статье. Так мы и так уже обвинены. Просто предупредить англосаксов и Усраину с трибуны ООН, что Россию вынуждают применить ТЯО! Ведь Лукашенко не постеснялся, не побоялся заявить об этом, если против РБ начнут агрессию. А против России идёт явная агрессия со стороны НАТО. Вот уже снаряды с обеднённым ураном поставили Усраине. А я не верю, что применение ТЯО Россией на Усраине приведёт к ядерной войне. Америка , США очень хотят жить. Ведь неплохо жили. И сейчас начинают понимать, что хуже становится из-за Байдена престарелого, взяточника и мошенника. А Россия действительно защищается. И Западная Гейропа вынуждена защищаться от Байдена и байденят. Посмотрите , что происходит там. Даже Папа Римский прозрел! Вот сенсация! Он понял, что англосаксы рождают мировую религию - сатанизм. И закукарекал главный мировой поп. Да ещё как красиво! Россию начал славить. И не надо опять зимы ждать, голода в Европе и т. д. Всё будет как и было, только хуже немного. Но не настолько, чтобы там социалистическая революция грянула. Просто надо им убирать придурка Байдена и выруливать с РОссией на дорогу. На дорогу к храму, а не в ад. Мир это понимает. Отсюда и БРИКС распухает. А в статье нам подкидывают мысль, что БРИКС якобы будет недоволен применением ТЯО Россией. Итак, - предупреждаем, после применения Усраиной снарядов с обеднённым ураном и начинаем!