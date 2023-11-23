Импорт парфюмерии в России вырос на 47,5% в 2023 году

Согласно исследованию Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), ввоз иностранного парфюма в Россию в 2023 году вырос на 47,5 %.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии