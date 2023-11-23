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Импорт парфюмерии в России вырос на 47,5% в 2023 году

Импорт парфюмерии в России вырос на 47,5% в 2023 году

Согласно исследованию Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), ввоз иностранного парфюма в Россию в 2023 году вырос на 47,5 %.

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