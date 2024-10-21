Тепло родительских сердец.

День матери - прекрасный осенний праздник, наполненный самыми искренними и нежными чувствами. Ведь бескорыстная материнская любовь не только является ориентиром в течение жизни, но она учит любить свою Родину и творить добро, придаёт силы в трудных ситуациях и усиливает счастливые эмоции в часы успеха.