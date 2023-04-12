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Дорогу, ведущую в Хиславичи, продолжат ремонтировать

Дорогу, ведущую в Хиславичи, продолжат ремонтировать

Работы будут выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт участков автомобильной дороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь»-Хиславичи-граница с Республикой Беларусь начался в 2019-м.

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