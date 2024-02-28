Одна страна занялась опреснением Каспийского моря из-за дефицита воды

Азербайджан занялся опреснением воды из Каспийского моря из-за дефицита воды. О том, что одна страна начала этот процесс, заявил председатель государственного агентства водных ресурсов Заур Микаилов на общественных слушаниях в парламенте республики на тему «Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы».