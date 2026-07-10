ЦБ ввел в обращение модернизированную банкноту 100 рублей

Она посвящена Центральному федеральному округу и выполнена в оливковом и оранжевом цветах.фото: cbr.ruБанк России с 10 июля вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, выпущенную в этом году, сообщает пресс-служба регулятора.