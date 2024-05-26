Дацик потерпел поражение от Тернера, а Папин стал обладателем пояса Ирэн ОрлонскаяВ ледовом дворце «Арена Балашиха» прошли главные поединки «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которые вызвали интерес у любителей бокса благодаря неожиданным поворотам событий.
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