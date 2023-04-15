Слово и дело

9 390 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ol Solos
    Что-нибудь придумают: почему бы пожизненно в депутатское кресло не посадить? Дальнобойщики попадают в такие жесткие п...Худяков раскритик...
  • Витек Мытищенский
    Гамадрил, блядь!Поклонники высмея...
  • Марина Петрова
    Эти тупые пиндосы испортят любой шедевр, как только коснутся его своими грязными руками.Илья Муромец и тр...

Экс-разведчик США Риттер: Пентагон специально не говорит о решающем значении боев за Бахмут

Экс-разведчик США Риттер: Пентагон специально не говорит о решающем значении боев за Бахмут

Министр обороны США Ллойд Остин не может публично признать колоссальное значение битвы за Бахмут. Таким мнением поделился американский разведчик Скотт Риттер в беседе с журналистом Стивеном Гарднером.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх