СК обвиняет судью из Тувы в вынесении неправосудного постановления

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей России представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва Азияны Монгуш.
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