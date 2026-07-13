СК обвиняет судью из Тувы в вынесении неправосудного постановления

Вячеслав Денисов

Судя по всему, бОльшую часть судейского корпуса можно просто брать и сажать, не отягощаясь сбором доказательств коррупции. Главной уликой должны быть недвижимость, активы и образ жизни, превышающие зарплатные возможности (включая родственников)!