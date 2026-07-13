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СК обвиняет судью из Тувы в вынесении неправосудного постановления

СК обвиняет судью из Тувы в вынесении неправосудного постановления

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей России представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Республики Тыва Азияны Монгуш.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Судя по всему, бОльшую часть судейского корпуса можно просто брать и сажать, не отягощаясь сбором доказательств коррупции. Главной уликой должны быть недвижимость, активы и образ жизни, превышающие зарплатные возможности (включая родственников)!
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