В списке праздничных дат также: *️⃣Международный день тещи и свекрови *️⃣Международный день плюшевого мишки *️⃣День осенних миражей *️⃣Всемирный день трудотерапии *️⃣Всемирный день аудиовизуального наследия *️⃣День сновидений *️⃣День местных сообществ *️⃣День пармезана *️⃣День наставничества *️⃣День бабушек и дедушек Осенние миражи идеально совпадают с плюшевыми мишками, только надо еще прицепить к ним вчерашний день кутания в пледы (а кто нам запретит?) и выбрать любой день винишка или какао.