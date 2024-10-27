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В списке праздничных дат также

В списке праздничных дат также: *️⃣Международный день тещи и свекрови *️⃣Международный день плюшевого мишки *️⃣День осенних миражей *️⃣Всемирный день трудотерапии *️⃣Всемирный день аудиовизуального наследия *️⃣День сновидений *️⃣День местных сообществ *️⃣День пармезана *️⃣День наставничества *️⃣День бабушек и дедушек Осенние миражи идеально совпадают с плюшевыми мишками, только надо еще прицепить к ним вчерашний день кутания в пледы (а кто нам запретит?) и выбрать любой день винишка или какао.

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