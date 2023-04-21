Новый сериал на Netflix "Царица Клеопатра" вызвал скандал

Документально-художественный сериал Netflix о Клеопатре с темнокожей актрисой в главной роли вызвал шквал негодования в Египте и обвинения в адрес авторов фильма в попытке переписать историю страны, связав ее истоки с темнокожими африканцами.
Документально-художественный сериал Netflix о Клеопатре с темнокожей актрисой в главной роли вызвал шквал негодования в Египте и обвинения в адрес авторов фильма в попытке переписать историю страны, связав ее истоки с темнокожими африканцами.
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