Полковник СБУ: Зарплаты ВСУ отбивают охоту воевать

Украинские солдаты не имеют финансовой мотивации воевать. Об этом на заседании Верховной рады заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Голоса» Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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