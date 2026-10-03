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Украина получила €2,9 млрд от Евросоюза по программе Ukraine Facility

Украина получила €2,9 млрд от Евросоюза по программе Ukraine Facility

Украина получила от Европейского союза €2,9 млрд в рамках программы Ukraine Facility. Средства поступили после выполнения десяти структурных показателей, связанных с реформами в различных сферах экономики и государственного управления.

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