Физики раскрыли тайну: обычный сверхпроводник нарушает законы времени!

В мире физики произошло сенсационное открытие: обычный сверхпроводник первого типа, состоящий из иттербия и сурьмы (YbSb₂), нарушает симметрию времени — одно из самых фундаментальных правил квантовой физики.
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