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Премьера Венгрии Мадьяра оплевали на улице Будапешта

Премьера Венгрии Мадьяра оплевали на улице Будапешта

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оказался в центре резонансного инцидента. Неизвестный мужчина плюнул в главу правительства на территории Западного вокзала, где Мадьяр обсуждал с министром транспорта и инвестиций Давидом Витези масштабный план модернизации железнодорожной сети страны.

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