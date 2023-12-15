Итоги 2023: ТОС «Форт Линевича» во Владивостоке обустроил новую спортивную площадку

Владивосток с каждым годом продолжает преображаться. Большую роль в этом играют активные жители города, который объединяются в территориальные общественные самоуправления (ТОСы), чтобы осуществлять свои инициативы по вопросам местного значения.
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