PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    пенсионный эксперт Анастасия Киреева ещё тот жополизУказ подписан. Пе...
  • Валерий Бирюков
    Дурилка картонная: всех означает - всех, а не отдельных! Ахххтор - очередная жертва ЕГЭ? Нужно бы подучит русский язык.По 10 000 рублей ...
  • Валерий Бирюков
    Цифры - впечатляющие! Только есть одна заковыка - какого количества пенсионеров реально это коснётся? 1, 10000, 10000...Пенсии решено пов...

Итоги 2023: ТОС «Форт Линевича» во Владивостоке обустроил новую спортивную площадку

Итоги 2023: ТОС «Форт Линевича» во Владивостоке обустроил новую спортивную площадку

Владивосток с каждым годом продолжает преображаться. Большую роль в этом играют активные жители города, который объединяются в территориальные общественные самоуправления (ТОСы), чтобы осуществлять свои инициативы по вопросам местного значения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх