Актриса Ольга Будина считает, что в РФ нужно снимать картины о героях СВО

Ольга Будина удивилась отсутствию фильмов об СВО, спустя 2,5 года после начала операции Актриса Ольга Будина заметила, что российским кинематографистам стоит обратить внимание на тему СВО и начать снимать фильмы, рассказывающие истории о героях фронта и тыла.
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