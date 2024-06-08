Актриса Ольга Будина считает, что в РФ нужно снимать картины о героях СВО

Ольга Будина удивилась отсутствию фильмов об СВО, спустя 2,5 года после начала операции Актриса Ольга Будина заметила, что российским кинематографистам стоит обратить внимание на тему СВО и начать снимать фильмы, рассказывающие истории о героях фронта и тыла.