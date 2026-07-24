ЩЕРБАЧЕНКО: «Зенит» был под нагрузками, а «Спартак», видимо, нет. Соболев и Глушенков имеют право вести себя так, как считают нужным - они звёзды

«У меня сложилось ощущение, что «Зенит» готовился к сезону, а «Спартак» - именно к этому отдельному матчу за Суперкубок, - поделился со «Спорт уик-эндом» старший тренер «Уфы», экс-наставник «Балтики», «Мордовии», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко.