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Спорт Уик-Энд

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ЩЕРБАЧЕНКО: «Зенит» был под нагрузками, а «Спартак», видимо, нет. Соболев и Глушенков имеют право вести себя так, как считают нужным - они звёзды

ЩЕРБАЧЕНКО: «Зенит» был под нагрузками, а «Спартак», видимо, нет. Соболев и Глушенков имеют право вести себя так, как считают нужным - они звёзды

«У меня сложилось ощущение, что «Зенит» готовился к сезону, а «Спартак» - именно к этому отдельному матчу за Суперкубок, - поделился со «Спорт уик-эндом» старший тренер «Уфы», экс-наставник «Балтики», «Мордовии», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко.

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