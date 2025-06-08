Тайну НЛО раскрыли в Пентагоне

Министерство обороны США по поручению Конгресса провело расследование, в ходе которого выяснилось, что Пентагон десятилетиями скрывал реальные испытания новейших видов вооружений, маскируя их под сообщения о неопознанных летающих объектах (НЛО).
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