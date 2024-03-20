Турция и США согласовали схему соблюдения санкций против РФ

Вашингтон обновит схему применения вторичных санкций.фото: unsplash.com/@imadalassiry--> США и Турция пришли к соглашению по новой схеме применения американских вторичных санкций, связанных с проведением Россией спецоперации на Украине.
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