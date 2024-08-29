Врач рассказала, как не заболеть лихорадкой Западного Нила

Лихорадка Западного Нила обнаружена уже в 22 регионах России. О том, как как не заболеть, рассказала «Известиям» эксперт аналитического центра университета «Синергия», главный врач сети клиник «Инстамед» Ольга Рублева в пятницу, 30 августа.