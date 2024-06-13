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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эдгар Севикян: «Бывало такое, что во время разминки болельщики кричали: «Грилиш! Грилиш!» Иногда даже путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш» 

«Бывало такое, что во время разминки болельщики кричали: «Грилиш! Грилиш!» Иногда я даже путаюсь, какая у меня фамилия — Севикян или Грилиш (смеется).

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