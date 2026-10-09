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Россиянин Алексей Молчанов установил мировой рекорд во фридайвинге

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд, погрузившись на глубину 137 метров с моноластой на чемпионате мира AIDA на Кипре.

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