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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид побил рекорд Малкина по очкам за один плей-офф НХЛ в XXI веке – 38 против 36. Лишь Гретцки и Лемье набирали больше в истории лиги

Макдэвид побил рекорд Малкина по очкам за один плей-офф НХЛ в XXI веке – 38 против 36. Лишь Гретцки и Лемье набирали больше в истории лиги

Капитан «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) очка в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой» (8:1, 1-3).

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