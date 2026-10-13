НАН: землетрясение магнитудой 6 произошло в Таджикистане

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6. Об этом сообщило агентство «Ховар» со ссылкой на Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Национальной академии наук (НАН) республики.
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