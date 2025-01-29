В Магнитогорске автобус сбил на переходе 10-летнего школьника

В Магнитогорске полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в понедельник, 27 января, в 13:45 в районе дома №5 на улице Труда.
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