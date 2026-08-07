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ТАСС

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Медведи Бу и Тяпа переехали из Ленобласти в Ирландию

Медведи Бу и Тяпа переехали из Ленобласти в Ирландию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Самцы бурых медведей Бу и Тяпа, которые временно находились на попечении АНО "Хоспис для крупных кошек "Дом тигра" в Ленинградской области, успешно добрались до нового дома в Ирландии - заповедника Wild Ireland.

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