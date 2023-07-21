Стас Пьеха рассказал о проблемах в семье певицы Алсу

После того, как вскрылась правда истинной победы дочери Алсу в популярном телевизионном шоу «Голос.Дети», на юную талантливую исполнительницу обрушился шквал негативных комментариев и ненависти со стороны некоторых злобных пользователей сети.
После того, как вскрылась правда истинной победы дочери Алсу в популярном телевизионном шоу «Голос.Дети», на юную талантливую исполнительницу обрушился шквал негативных комментариев и ненависти со стороны некоторых злобных пользователей сети.
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