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Стас Пьеха рассказал о проблемах в семье певицы Алсу

Стас Пьеха рассказал о проблемах в семье певицы Алсу

После того, как вскрылась правда истинной победы дочери Алсу в популярном телевизионном шоу «Голос.Дети», на юную талантливую исполнительницу обрушился шквал негативных комментариев и ненависти со стороны некоторых злобных пользователей сети.

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Комментарии
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ЛМ
Людмила Михайловская
Не нужно было думать,что этой девочке все доступно.Миллионы семьи не всегда помогают в признании.И пусть это будет ей уроки.
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