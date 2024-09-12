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На Украине рассказали об итогах встречи Зеленского с Блинкеном

На Украине рассказали об итогах встречи Зеленского с Блинкеном

В ходе встречи в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен не приняли никаких решений относительно применения американского оружия для атак по территории России.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Значит приняли.....😡😡😡ответ должен быть незамедлительным,чтоб не успели очухаться от &quot; радости&quot;.
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15 час.

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