Подольский Али против инспектора ДПС: так кто вел себя, как мужчина

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Жалко, что нельзя их пристреливать как бешеных собак.
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Потому, что мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
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23 час.
Алекс Сэм
Проследить ,чтобы он всю эту пятерку срока прокукарекал, а под конец срока повесился.Возможности это всё организовать у наших полицейских есть.
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23 час.
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