Большие инвестиции. Глава "Алтайлеса" рассказал о строительстве комбината в Кузбассе

Иван Ключников поделился планами по возведению большого деревообрабатывающего комбината Ведущая компания лесопромышленного комплекса региона – лесной холдинг "Алтайлес" – начала строительство комбината по производству древесностружечных плит в соседней Кемеровской области.
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