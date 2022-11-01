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«Голден Стэйт» воспользовался опциями продления в контрактах Уайзмена, Куминги и Муди

«Голден Стэйт» воспользовался опциями продления в контрактах центрового Джеймса Уайзмена (21 год, 213 см, четвертый сезон), форварда Джонатана Куминги (20 лет, 201 см, третий сезон) и защитника Мозеса Муди (20 лет, 196 см, третий сезон).

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