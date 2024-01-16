Apple предлагает редкие скидки на iPhone 15 в Китае

Apple предлагает редкие скидки на iPhone 15 из-за усиления конкуренции в Китае, передает Reuters. Американская компания снижает розничные цены на целых 500 юаней (70 долларов) на фоне растущего конкурентного давления на крупнейшем в мире рынке смартфонов.
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