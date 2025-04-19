В России появится стипендия имени Жириновского

Правительство РФ учредило стипендию имени Владимира Жириновского, с 1 сентября этого года на нее смогут претендовать студенты и аспиранты, имеющие особые достижения в области востоковедения и госуправления, сообщила пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
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