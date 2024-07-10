Белый дом не хочет вводить санкции против российских "теневых" нефтяных танкеров

Белый дом не хочет вводить санкции против нефтяных танкеров, которые якобы используются Россией для обхода западных ограничений, из опасений, что это вызовет рост цен на нефть и повредит предвыборной кампании президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.
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