В СВО впервые задействовали танк Т-80Б с бомбометом "Смерч-2" вместо башни

Российский основной боевой танк Т-80Б превратили в сверхмощную реактивную систему залпового огня. Для этого на шасси без башни установили бывшую морскую 213-мм реактивную бомбометную установку РБУ-6000 "Смерч-2".
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