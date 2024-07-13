От песков Западного Котлина до Сестрорецких болот: петербуржцев и гостей города приглашают на фотовыставку заповедных мест

Она продлится до конца июля Комитет по природопользованию Петербурга приглашает посетить экспозицию, в которой создатели постарались передать все очарование природных заказников, сообщает пресс-служба ведомства.
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