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«Нет уверенности, что Кишинев не введет визовый режим с Россией»

«Нет уверенности, что Кишинев не введет визовый режим с Россией»

В парламенте Молдавии кулуарно обсуждался вопрос введения виз для россиян, однако вряд ли президент Майя Санду пойдет на это до выборов, которые состоятся 20 октября, заявила депутат молдавского парламента, один из лидеров оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер.

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