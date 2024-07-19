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Царьград

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Мигрант угрожал женщине и детям под Тверью, вооружившись граблями

Мигрант угрожал женщине и детям под Тверью, вооружившись граблями

Вопиющий инцидент произошел в деревне Бортниково под Тверью.Очередной иностранный "специалист" почувствовал себя хозяином территории, на этот раз в Калининском округе Тверской области.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
Ввести 10-летний запрет на завоз мигрантов предложили в Госдуме Депутат Михаил Делягин считает, такой мараторий жизненно необходимым. Кроме того парламентарий предлагает: ▪️Запретить в России нахождение в общественных местах в религиозной одежде ▪️Все мигранты, не имеющие постоянной легальной работы, должны быть выявлены и депортированы из России ▪️Лишать получивших российские гражданство за асоциальное поведение
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