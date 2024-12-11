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В Минобороны сообщили о 14 дронах ВСУ, уничтоженных в Брянской области

В Минобороны сообщили о 14 дронах ВСУ, уничтоженных в Брянской области

ТАСС/Александр Полегенько За ночь с 10 на 11 декабря силы противовоздушной обороны перехватили 14 украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

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